Le Salon international virtuel de la photographie organisé sous le thème «Planète de l'art» pour la promotion du tourisme, a pris fin samedi dernier à Tlemcen, ont fait savoir les organisateurs. Le salon a permis d'exposer sur les réseaux sociaux des photos sur le patrimoine immatériel, les sites archéologiques et les arts plastiques, a indiqué Chekroun Abdelkader, chef du bureau de Tlemcen de l'association «Réseau algérien de l'information culturelle», expliquant que ces oeuvres ont été sélectionnées par un jury composé de photographes professionnels membres de l'association. La manifestation, organisée du 2 au 21 août courant, a vu la participation de 600 photographes professionnels et amateurs de 26 pays.

Le but étant de faire la promotion du tourisme, mettre en lumière le legs culturel de chaque pays, faire connaître des sites archéologiques et encourager des photographes à s'intéresser au patrimoine à travers leur pratique quotidienne.

Quelque 2.000 photos ont été proposées à ce salon. Elles portent sur des paysages naturels, des sites archéologiques, historiques et touristiques, des costumes traditionnels, des us et coutumes en plus de photos d'oeuvres d'art plastique, de calligraphie et autres, selon Chekroun. Il est prévu de mettre sur pied d'autres expositions de photos à partir de septembre prochain «pour faire connaître certaines oeuvres de photographes participants nationaux et étrangers», a-t-il indiqué.