Le Haut Commissariat à l'amazighité (HCA) a annoncé la tenue d'un Colloque international ayant pour thème «la carte linguistique de tamazight en Algérie». Cet événement, qui sera animé par des universitaires-chercheurs spécialistes du domaine, aura lieu à Adrar du 6 au 9 novembre prochain. Cet événement s'inscrit dans le cadre du programme d'activités du HCA pour l'année 2020. Le colloque sera organisé par le HCA en partenariat avec l'Université africaine et l'Académie africaine des langues. L'objectif de ce colloque, précisent les organisateurs, consiste en la réalisation d'une carte linguistique de tamazight précise avec la participation de tous les professionnels du domaine. «Cette carte linguistique contribuerait à mettre en place une stratégie efficiente pour le développement et la valorisation de la langue amazighe en Algérie, notamment aux niveaux maghrébin et africain», précise-t-on encore. Le colloque en question sera articulé autour de plusieurs axes principaux. Il s'agira d'emblée d'établir un inventaire, des statistiques et une identification des variétés linguistiques amazighes en Algérie, dans le cadre d'une stratégie nationale pour assurer leurs promotion, développement et enrichissement ainsi que la mise en valeur de cette diversité originelle, véhiculée à travers l'histoire.

Plusieurs thèmes seront abordés

Le deuxième segment de cette rencontre scientifique, première du genre, aura trait à l'Atlas linguistique des variétés amazighes parlées en Algérie. Il sera aussi question des modèles de politiques linguistiques réussies dans le monde, de la politique linguistique en Algérie à travers la législation et les textes juridiques ainsi que les efforts de l'Etat pour valoriser les composantes linguistiques de l'identité algérienne, la réalité et les perspectives de la diversité linguistique en Algérie dans la recherche scientifique académique ainsi que des approches cognitives des dialectes amazighophones de l'Algérie. Le même colloque se penchera en outre sur la classification dialectologique de l'oralité amazighe en Algérie. Les autres grands thèmes mis en avant par le HCA concernant ce colloque ont trait à la description dialectologique de l'oralité amazighe, la compatibilité et l'interaction dialectologiques entre les variantes linguistiques amazighes en Algérie et les variations linguistiques amazighes.

«La place qu'elle mérite...»

Selon le comité d'organisation de ce colloque, présidé par Si El Hachmi Assad, secrétaire général du HCA, la question de l'élaboration d'une carte linguistique du tamazight en Algérie est une étape importante pour une planification globale qui consacre sur le terrain, désormais, l'institutionnalisation de tamazight. «Cette carte constituera la plateforme pour l'amorce de toute politique linguistique basée sur des principes scientifiques susceptibles d'une concrétisation sur le terrain», est-il encore indiqué. «Si les efforts déployés par l'État algérien pour promouvoir la langue amazighe avec toutes ses variantes et leur prise en considération sont indéniables, en particulier en termes de législation et de textes juridiques, l'on s'attend à ce qu'ils soient accompagnés par des linguistes et des chercheurs universitaires, afin de redonner à la culture et à la langue amazighes la place qu'elles méritent», ajoute le comité d'organisation.

Ce dernier insiste sur la nécessité impérieuse de la suppression des obstacles au niveau de la gestion et l'engagement de moyens financiers nécessaires à l'aménagement de la langue et à sa fonctionnalisation dans la société.

«Une évaluation rationnelle avec l'exploitation du capital existant dans le domaine, la recherche académique ainsi que l'encouragement de la production littéraire et artistique sont indispensables», suggère la même institution.