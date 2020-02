Beaucoup d’émotion mercredi soir au TNA. Beaucoup de monde est venu assister à la première de la pièce «Khatini» d’Ahmed Rezzag. Le postulat de la pièce est simple :

« Et s’il ne reste qu’un seul jeune dans une société de vieux ? Qu’est ce qu’on va en faire ? ». Une pièce qui dit beaucoup de choses vraies. Par l’absurde ça marche toujours à tous les coups. La salle a ri. A pleuré sans doute. Les youyous fusaient par moments et puis de la subtilité dans les propos. De la fulgurance parfois, de la tragédie et le Hirak en ligne de mire, droit en face. Une multitude de personnages dans une population de vieux, y compris le président, le gouvernement, dont les ministres meurent l’un après l’autre. Une pièce qui traite de l’actualité, « El Harga » aborde le rapport étroit entre la télé et le système.. Tout le monde en prend pour son grade, personne n’y échappe, y compris le peuple... Hé oui. tout le monde pour assumer ses responsabilités, dans ce qui se passe dans le pays et dans ce qui nous est arrivé… Les décors de la pièce sont bien ajustés. Un salon où conversent les parents de « Machi houya Khatini », une famille à laquelle le président de la République va rendre visite pour tenter de convaincre le fils de ne pas partir et quitter le pays, un café pour les hommes et un hammam pour les femmes pour que naisse le débat des idées. Ça parle, ça crie, ça chante, ça danse, ça gesticule, et puis de l’échange fusent la pensée et s’éclairent les consciences. Partir ou rester pour le seul jeune homme du pays ? Rester manifester contre la dictature, même s’il ne reste que lui et sa fiancée ? Seuls contre tous et puis ces vieux qui d’un côté forment un bouclier de policiers et ces parents enfin qui courent sauver leur fils emprisonné en scandant malgré tout :

« Il n’est jamais trop tard. » Même si la fin est un peu bâclée, la pièce vaut le déplacement. 300 DA ce n’est pas grand-chose et surtout on passe de bons moments et on se détend. Éveiller les consciences c’est cela le rôle du 4e art. Ahmed Rezag le fait très bien. Et puis le clou de la soirée ... : « Djazayir , houra, démocratiya ! » scandés par toute la salle. ça, aussi, ça vaut le déplacement. Aux retardataires, il vous reste encore aujourd’hui, 18h pour vous rattraper!