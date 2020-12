Le roman a été écrit pendant la période de la quarantaine de la ville de Rabat, et il est dédié aux victimes de la pandémie du coronavirus. Le roman est une fiction qui aborde le thème de la mort au temps du coronavirus. Lorsque la narratrice ouvrit les yeux, le monde avait disparu. Elle s'est retrouvée attachée à un lit dans une chambre blanche, un corps fiévreux, subissant un interrogatoire et une enquête par un militaire qui s'est présenté comme un rapporteur travaillant à terminer un rapport sur sa vie. Ce rapporteur lui dit qu'elle n'est qu'un cadavre dans un centre de collecte de cadavres avant son envoi à son emplacement final. Et qu'elle est son deuxième cadavre et il la presse de se souvenir d'une partie de sa vie, avec intimidation. Devant une table, face au lit, une femme est assise devant un ordinateur, notant tout ce qui se dit et entre dans la chambre. Derrière la porte fermée, un haut-parleur envoie de la musique militaire qui s'arrête de temps en temps pour annoncer des avertissements, des ordres et des nouvelles terrifiantes: un état d'extrême urgence, un virus mystérieux et mortel vient d'occuper la planète Terre, s'en suivra un nombre énorme de morts, une épidémie au coeur du monde provoquant le chaos parmi l'humanité. Pendant toute une nuit qui s'étend sur des mois, et dans un endroit étroit et confus qui s'agrandit pour devenir un centre de collecte de milliers de corps infectés, des événements mondiaux dangereux et des événements personnels cohabitent avec des secrets que seul le narrateur connaît. Dans des mondes étranges où la mort et la vie n'ont pas de frontières, le soldat, l'auxiliaire et le cadavre cherchent à découvrir un secret. Qui de ces personnages a le secret? Qui est dans le cercle de la mort et qui est dans le cercle de la vie? Et où est passé le monde? Aisha Al Basri est poète, romancière et conteuse. Son travail a été traduit dans de nombreuses langues étrangères. Elle a remporté le prix Kateb Yacine pour le roman (Algérie 2016), le prix Simone Landray de poésie féminine (Paris 2017), et enfin le Prix du meilleur roman arabe pour l'année 2018 à la Foire internationale du livre de Sharjah).