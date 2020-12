À l'occasion de la commémoration du 60eme anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, l'établissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger met en ligne des vidéos qui représentent l'une des grandes étapes de la révolution algérienne, et cela pour transmettre l'héritage patriotique de ses glorieuses manifestations.

L'établissement lance:

Mercredi 9 décembre 2020

Un documentaire historique sur la martyre Saliha Ouatiki.

Jeudi 10 décembre 2020

Un spectacle avec les élèves du conservatoire.

Vendredi 11 décembre 2020

Une piièce théâtrale historique qui raconte les évènements de 11 décembre 1960. A visionner sur la page Facebook: Arts et Culture, à partir de 20h.