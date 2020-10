À l'occasion de la commémoration, du 66ème anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération nationale 1er Novembre 1954, l'Office national de la culture et de l'Information a élaboré une programmation virtuelle contenant des diffusions inédites sur ses plates-formes numériques, et ce le 31 Octobre et le 1er Novembre 2020

Au programme:

À 20h00: la diffusion -pour la première fois- du Spectacle chorégraphique « L'Héritage éternel»: une production Onci 2020 interprétée et mise en scène par la troupe du Ballet de l'Office national de la culture et de l'information, il s'agit d'un spectacle de danse qui raconte la résistance, la force, le courage et les sacrifices d'une nation ainsi que la fierté et la détermination du peuple algérien pour un avenir meilleur.

Le dimanche 1er Novembre 2020 à 12h00:

- Une capsule vidéo regroupant des extraits de films cultes du cinéma révolutionnaire algérien qui demeure une archive artistique au service de la Mémoire nationale.

Ça se passera sur:

Facebook: oncialgerie

Youtube: Onci