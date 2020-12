L'ambassade d'Espagne en Algérie et l'institut Cervantes d'Alger, en collaboration avec la Maison d'art Mood & Moob, poursuit son programme culturel algéro-espagnol en ligne intitulé «Puentes».

Des ateliers qui touchent à l'art sont, en effet, initiés au grand bonheur des intéressés qui trouveront ici des réponses avec leurs questionnements. Des cours théoriques en ligne qui ont le mérite d'être pédagogiques et hautement instructifs. Dans le volet cinéma, on citera la conférence ayant pour thème «Comment écrire un scénario pour le cinéma?» qui a été étrennée sur la chaîne Youtube dimanche dernier et qui s'est poursuivie également, hier, et demain sur la même thématique.

À noter que cette rencontre virtuelle a été animée par Maximiliano Velloso qui est scénariste et réalisateur de talent. Il donnera les clés et les bases de la réalisation d'un scénario et d'une écriture cinématographique en s'appuyant sur des outils technologiques. Lors de cette première partie, le communicateur dira d'emblée que sa conférence abordera les techniques d'écriture d'un scénario. Il dira ainsi qu'un scénario de cinéma est une carte sur laquelle vont se déplacer les acteurs, les techniciens et le réalisateur. Son but n'est pas d'être lu. Ce n'est pas de la littérature. Il s'agit de pouvoir reproduire fièrement son contenu à l'écran.

Les règles de base

Le travail du scénariste est d'élaborer la carte en question. Comme toute carte elle possède des règles. On peut les assouplir, mais on ne peut pas les enfreindre. Et d'estimer: «Les deux règles de base du scénario sont la police, la typographie utilisée et l'alignement. Le type de police de la lettre est «la courrier new 12».

Un scénario est composé de scène du début jusqu'au mot fin. Ces scènes forment des séquences. Ceci pour parler de la structure et la narration.»

En se concentrant sur l'aspect technique il dira: «Une scène peut prendre un quart de page, une demi-page, y compris un scénario entier.

Un scénario d'un long métrage fait en général entre 80 et 120 pages. Une page représente environ une minute.

Alléger, mais ne pas enfreindre

La police «la courrier new 12» et l'alignement ont un objectif. Si l'on envoie à un producteur ou un réalisateur, ils savent si le scénario a été écrit par quelqu'un qui sait écrire un scénario ou non»Et d'indiquer plus loin qu'il existe de nombreux logiciels d'écriture pour le cinéma. Il expliquera aussi quand écrire «Int» pour intérieur et «Ext» pour extérieur et après viennent les «nuit» ou «jour». Et d'indiquer qu'il ne faut pas faire de coupure dans la scène. Aussi, on ne peut pas dire la caméra se déplace, mais cela doit être suggéré dans la description pour décrire le personnage ou l'histoire. On peut donner aussi des caractéristiques aux personnages. Il y a trois éléments qu'on doit placer à côté du nom du personnage. Ils sont toujours entre parenthèse, séparés du nom sur la même ligne. Ce sont les suivants: (off), (oc) et (os).

Le premier en majuscule signifie une voix qui peut correspondre à la pensée du personnage. Cela peut être le narrateur. Le off veut dire le personnage hors caméra. Le personnage est dans la scène, mais on ne veut pas que la caméra le filme quand il parle. Il est dans la scène, mais hors champ. Pas hors du périmètre de l'action de la scène. Le (os) veut dire off scream. Il s'agit d'un personnage qui est dans la scène, hors champ, mais aussi en dehors du périmètre de l'action de la scène. Qui n'apparait en aucun cas devant la caméra. Une première partie fort intéressante ne serait-ce pour les débutants et surtout une immersion dans l'écriture de scénario sans devoir payer un centime et ce, grâce au digital. Ce qui est une très bonne chose en soi.