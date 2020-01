L’association El Amel organise un concert caritatif pour venir en aide aux familles des enfants de l’association dans le besoin. Le concert aura lieu au sein du centre équestre de l’association située à l’intérieur du parc zoologique de Ben Aknoun. L’entrée sera payante sous forme de dons (vêtements pour enfants ou adultes, chaussures, sacs, couvertures, tapis, et autres objets en tout genre dont vous ne vous servez plus et qui pourraient être utiles à d’autres. )L’événement aura l’honneur d’accueillir des chanteurs et groupes de tous les genres pour plaire à tous les publics jeunes comme plus âgés. N’hésitez pas à venir en famille ou avec des amis et à partager l’événement avec tout votre entourage. Ce sera le samedi de 15h 00 à 20h00.