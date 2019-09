À l’occasion de l’organisation de la semaine culturelle coréenne, un concert de l’Orchestre symphonique des jeunes de Busan se tiendra le 24 septembre à la salle Ibn Khaldoun à partir de 18h. Un répertoire très varié sera présenté pour l’occasion, de la musique classique avec Brahms en passant par les bandes originales de films, pour finir avec le répertoire du boys-band BTS. A noter que l’accès sera gratuit et ouvert au public sans réservation préalable.

Programme de l’événement :

Hungarian Dances -Johannes Brahms

-Die Fledermaus Overture – Johann Strauss II

-Symphony No. 9, From the New World, 4th Movement – Antonin Dvoøák

-The Children of Sanchez (version. Taepyeongso) – Chuck Mangione

-Arirang – Choi Sunghwan

-Frontier! – Yang Bang-ean (arrangé par Kim Jongno)

Nostalgic Geumgangsan – Choi Youngsub

Pirates of the Caribbean Theme

BTS Medley