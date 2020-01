L’Institut français d’Alger vous convie le jeudi 6 février à 19h30 à un concert exceptionnel emmené par le groupe Djmawi Africa. Avec plus de 15 ans de carrière aujourd’hui et plus de 350 concerts à leur actif à travers toute l’Algérie, ils deviennent ou incarnent l’une des références musicales actuelles/ alternatives algériennes et les pionniers du renouveau musical algérien. Aujourd’hui, ils reviennent avec leur nouvel album réalisé après le départ du chanteur du groupe en 2016, un album qui se veut celui de la maturité. Tout en gardant cette énergie qui les caractérise depuis leurs débuts, ils exploitent de nouveaux horizons musicaux, intègrent les caractéristiques de leur nouveau chanteur et une plume plus affûtée de leur Algérie. La formation est composée de : Issem Bosli, lead vocal, gumbri, guitare électrique; Abdelaziz El Ksouri, choeur, guitare électrique; Zohir Ben Larbi, choeur, derbouka, congas, percussions; Fethi Nadjem, choeur, violon, mandole, kora; Amine Lamari, chœur, trompette, flûte; Karim Kouadria, guitare basse; Mhamed Shehada, choeur, clarinette/saxophone alto, soprano; Nazim Ziad, batterie. Pour assister au concert, il suffit d’écrire à cette adresse : [email protected]