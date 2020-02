Dans le cadre des activités culturelles et artistiques l’établissement, Arts et Culture de la wilaya d’Alger, donne rendez-vous au public jeune avec le chanteur Kiza King. Une ambiance festive et rythmée, alors vous allez tous vibrer au rythme et bruits empruntés de la musique forte de rap, et ce aujourd’hui, 15 février 2020 à partir de 15h00 à la salle de cinéma Sahel Chéraga.