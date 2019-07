Tartit, ambassadeur et gardien de la culture et de la musique traditionnelle touarègues, continue de répandre sa voix unique et ses messages à travers le monde, et vous donne RDV à l’opéra d’Alger Boualem Bessaïh, le mercredi 3 juillet 2019 à 19h30. Un vrai plaisir de retrouver son chaleureux public algérien ! Amankor (le nouvel album de Tartit)... « restitue au plus près l’âme de ce groupe devenu une référence », souligne le journaliste Bertrand Lavaine-RFI à propos de ‘Tartit, le désert au féminin pluriel.