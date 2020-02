L’ambassade du Japon en Algérie organise un concert de tambour et de flûte traditionnelle japonaise et ce, le 25 février à Alger. Le Wadaïko, tambour japonais et le Shinobue, la flûte traditionnelle japonaise, seront à l’honneur lors d’un concert de la troupe Wagaku-Miyabi, le 25 février à 19h à Alger. La salle Ibn Zeydoun (Office Riadh El Feth) sera l’hôte de l’événement, qui entend faire connaître ce chant traditionnel. à noter que l’accès est libre et gratuit. Le mercredi 26 février de 10h00 à 12h00, Wagaku-Miyabi animera un master class pour les étudiants à l’Institut national supérieur de la musique d’Alger (Insm)