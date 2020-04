La Maison de la culture M'barek El Mili de Mila vient de lancer un concours à distance d'arts plastiques sur le thème du «respect du confinement à la maison», a-t-on appris de cet établissement public.

L'initiative a pour but de sensibiliser les citoyens sur l'importance des mesures de prévention pour enrayer la propagation de l'épidémie du coronavirus en restant confiné chez soi et d'éviter tout contact avec autrui pour briser la chaîne de contamination, selon la même source. S'inscrivant dans la volonté du secteur de la culture de poursuivre ses activités via les moyens technologiques, ce concours ayant pour titre «de chez-toi, dessine et gagne» s'adresse aux enfants de 6-17 ans.

Chacun des participants devra soumettre un travail fait au crayon ou bien aux crayons de couleur ou l'aquarelle. La même source a également indiqué que toutes les oeuvres devront être envoyées avant le 10 avril, à la page Facebook de la Maison de la culture M'barek El Mili.

Ces travaux seront publiés par la suite sur ladite page facebook afin d'être soumis au vote du grand public qui devra ainsi les départager, a-t-on conclu.