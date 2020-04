L’ambassade d’Espagne en Algérie et l’Institut Cervantes d’Alger, en collaboration avec la maison d’art Mood and Moob lancent le concours photographique « España desde nuestra casa/España Mendarna », qui récompensera les photographies qui mettent en lumière une photo souvenir de l’Espagne. L’objectif de ce concours est de permettre aux Algériens confinés chez eux et qui luttent contre la pandémie du coronavirus de pouvoir partager leurs souvenirs et leur amour pour l’Espagne, en envoyant une photo prise avec leur mobile ou leur appareil photo. Ces photos doivent avoir une connexion avec l’Espagne, sa culture, son paysage, sa société, etc. Les photos doivent être prises de la maison ou du lieu où le confinement est effectué, sous le thème général de la mémoire, de la connaissance ou du lien émotionnel avec l’Espagne. L’image du participant doit avoir une sorte de connexion avec l’Espagne, même si elle est cachée ou personnelle, et sera mise en contexte à travers un titre et/ou un texte de 300 caractères maximum. Pour la langue du titre et/ou du texte de photo, le candidat devra choisir entre l’espagnol, le français et l’arabe.

Une connexion avec l’Espagne

Concernant les conditions de participation, à noter que la participation à ce concours est ouverte à toute personne majeure de plus de 18 ans résidant en Algérie. Elle ne pourra en aucun cas afficher un quelconque lien contractuel et/ ou professionnel avec l’ambassade d’Espagne, l’institut Cervantes d’Alger et la maison d’art Mood and Moob. La participation des candidats implique automatiquement l’acceptation du présent règlement et la décision du jury qui est sans appel. Le participant doit être l’auteur et le titulaire de tous les droits d’exploitation de l’image. Toutes les photographies seront revues et validées par l’organisation du concours, qui se réserve le droit de ne pas admettre les pièces qui ne répondent pas, selon ses critères, aux conditions techniques, artistiques et / ou légales requises par le concours. Chaque participant autorise expressément les partenaires à reproduire, distribuer et diffuser publiquement les photos présentées, ainsi qu’a les adapter au support nécessaire à leur diffusion. Ces images seront ensuite intégrées aux archives de l’ambassade d’Espagne en Algérie, qui ne pourra les utiliser qu’à des fins de diffusion et dans un but non lucratif. Dans le cas où les partenaires diffuseraient publiquement une photo, il sera toujours fait mention du nom de son auteur. Chaque participant devra céder aux organisateurs, sans frais, les droits de diffusion de ses œuvres, aussi bien pour la phase de concours que pour l’exposition et la publication, le cas échéant.

Modalités de participation

Les candidats doivent remplir le formulaire d’inscription, dont le lien est accessible sur la page facebook de l’institut Cervantes d’Alger et de l’ambassade d’Espagne puis l’envoyer à l’adresse mail de la maison d’art Mood and Moob : [email protected] Pour que l’inscription soit valide, chaque participant doit remplir les champs désignés comme obligatoires dans le formulaire et accepter expressément les conditions fixées par l’organisation. …Le participant pourra utiliser comme thème tout objet qui éveille en lui sa connexion avec l’Espagne ( le ticket qu’il a gardé de son dernier voyage à Alicante, un livre de la bibliothèque de l’institut Cervantes qu’il n’a pas encore rendu, un coucher du soleil qui rappelle une rue de Madrid ou la Rambla de Barcelone ... ) Toute image qui peut lui rappeler l’Espagne, et à quel point nous sommes unis, malgré la mer qui nous sépare, et le virus qui nous guette. Chaque photo sera accompagnée d’un titre et d’un texte de 300 caractères maximum, qui expliquera le lien entre l’image et l’Espagne. Pour la langue du titre et/ou du texte de la photo, le candidat devra choisir entre l’espagnol, le français et l’arabe. Les photos devront être envoyées dans un format Jpeg (JPG), haute résolution(HD), 300DPI, 2Mo minimum à l’adresse électronique suivante: [email protected], au plus tard le 1er mai 2020. Les photos devront également être partagées sur les réseaux sociaux personnels (Facebook ou Instagram, ou les deux) sous le thème #EspañaDesdeNuestraCasa et #EspañaMenDarna et aussi #EspanaDesdeNuestraCasa et #EspanaMenDarna, en mentionnant les pages facebook suivantes: @AmbassadeEspagneAlgerie et @InstitutoCervantesdeArgel. La date de clôture du concours a été fixée pour le 1er Mai 2020 . (extensible sur évaluation des organisateurs en charge du concours.) Votre dossier de participation devra contenir : la photo à la résolution demandée (lire point 4, page 2) + le texte explicatif de la photo (lire point 4, page 2) + le formulaire dûment rempli à l’adresse suivante : [email protected] . Le lien du formulaire est visible sur les pages facebook de l’institut Cervantes ainsi que toutes les modalités d’inscription et conditions de participation en vigueur en relation avec le droit à l’image. Il est bon de rappeler aussi que le Jury sera composé de représentants de l’ambassade d’Espagne, de l’institut Cervantes d’Alger et de la maison d’art Mood and Moob. Sa composition sera communiquée après la publication des résultats et il se réunira dans les jours suivants la clôture de la période de réception des photos. Les résultats du Jury seront publiés sur le site facebook de l’ambassade d’Espagne en Algérie, de l’institut Cervantes d’Alger et de la maison d’art Mood and Moob. Trois prix seront décernés. Le Premier Prix du jury est un séjour (billet + hôtel) en Espagne (ville ayant une connexion aérienne directe avec l’Algérie). Le jury appréciera particulièrement la manière dont l’auteur/e a établi le lien avec l’Espagne à travers l’image et le titre et/ou le texte, l’originalité de la proposition, la connaissance démontrée de l’Espagne, de la langue espagnole et la qualité artistique de la photographie et le titre et/ou le texte. Le 1er Prix de la meilleure photo du public sera celui ayant reçu le plus grand nombre de likes par les internautes. Il s’agira d’ une inscription à deux niveaux (120 heures) de cours d’espagnol gratuits offerts par l’institut Cervantes d’Alger. Le 2ème Prix de la meilleure photo du public est un dictionnaire d’espagnol, un lot de livres et un abonnement gratuit pour une année à la bibliothèque de l’institut Cervantes d’Alger, offerts par l’institut Cervantes d’Alger. Les lauréats des trois œuvres seront informés par téléphone et/ou à travers l’adresse électronique qu’ils auront fournie à cet effet.