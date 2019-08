La semaine culturelle japonaise est de retour pour une nouvelle édition annoncée pour le 14 novembre jusqu’au 18. Celle-ci comprendra plusieurs activités liées à la culture japonaise. Celle-ci est organisée sur initiative de l’ambassade du Japon en Algérie. Une manifestation qui ne manquera pas de ravir les très nombreux fans du Japon et de sa culture nipponne et notamment populaire qui inclut les mangas, la J-Pop et bien d’autres. En attendant, il est bon de savoir que l’ambassade du Japon a lancé un appel à candidature pour le concours du meilleur discours en langue japonaise. Vous devez choisir entre trois thèmes proposés : «Mon rêve», «Proverbe en japonais» et «Discours à sujet libre», Ainsi qu’avoir plus de 15 ans, ne pas être détenteur de la nationalité japonaise et ne pas avoir vécu plus de deux ans au Japon pour pouvoir participer. Seulement 10 profils seront présélectionnés pour le concours. Si l’aventure vous intéresse, vous devez remplir un formulaire et joindre les pièces demandées. Et ce, impérativement avant le 3 octobre 2019 par émail à l’adresse suivante: : [email protected] Pour en savoir plus et surtout participer, à consulter impérativement le site Web de l’ambassade du Japon https://www.dz.emb japan.go.jp/itprtop_fr/index.html ou encore la page facebook de l’ambassade.