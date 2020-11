Dans le cadre de l'hommage qui sera rendu à Cheikh El Hadj M'hamed El Anka le 23 novembre 2020, l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel organise un concours du meilleur joueur de mandole algérien «Le Mandole algérien».

Ce concours est destiné à découvrir de nouveaux talents dans le jeu du mandole,

Conditions de participation:

- le concours est ouvert à toutes catégories d'âge.

- avoir la nationalité algérienne et résider en Algérie.

Comment participer?

Le candidat doit enregistrer une vidéo le montrant jouer du mandole.

Caractéristiques vidéo:

- la vidéo doit commencer par une présentation du candidat (nom, prénom, âge et ville de résidence).

- la vidéo ne doit pas dépasser 3 mn.

- la qualité technique d'enregistrement doit être entre 720 et 1080 p.

- le candidat doit se filmer dans un cadre fixe, visage, doigté et le médiator apparents (cadre américain) comme sur la vidéo descriptive.

lien: https://www.youtube.com/watch?v=aYw-VlNG03

- le candidat doit être seul (non accompagné).

- le produit du jeu doit être exclusivement instrumental avec une bonne qualité de son et sans bruit de fond.

- le candidat devra joindre à la vidéo une fiche de renseignements contenant (nom, prénom, adresse, email et numéro de téléphone).

- le candidat atteste que la vidéo est cédée à l'Aarc

- la vidéo ne sera utilisée qu'à des fins de promotions et non commerciales.

- les lauréats seront appelés à enregistrer des passages télé et/où radio pour la promotion.

Prix et récompense:

Le jury choisira 03 lauréats:

- 1er prix: 200 000 DA

- 2e prix: 150 000 DA

- 3e prix: 100 000 DA

La remise des prix se fera lors d'un spectacle gala en hommage à Cheikh El Hadj M'hamed El Anka.

La réception des candidatures se fera du lundi 19/10/2020 au jeudi 12/11/2020 à 12h00.