Créé en 1994, notre concours n'a cessé de s'élargir et de se développer à travers le monde. Cette «fenêtre grande ouverte» sur la planète, collecte chaque année, sur la base d'un thème, les expressions artistiques des jeunes de moins de 25 ans. «Notre concours cherche à promouvoir la pratique artistique parmi les enfants et les jeunes du monde, dans le but de les réunir autour d'une action internationale commune.» peut-on lire sur le site du «Centre pour l'Unesco Louis François» qui s'est donné pour mission d'inscrire l'enfance et la jeunesse dans la mémoire de l'humanité, ainsi il s'engage à conserver toutes les créations artistiques participantes au sein de son artothèque «Mémoires du futur®». Pour en savoir plus, à consulter le site suivant: www.centre-unesco-troyes.org Pour info,

100 lauréats seront récompensés avec une médaille et un diplôme d'honneur. Les nominés recevront un diplôme d'honneur. L'ensemble des participants seront inscrits dans la liste du fonds artistique de la artothèque. Le thème du Concours 2021 est:

«Voyages, rêve ou cauchemar.» Ouvert aux enfants et jeunes de 3 à 25 ans du monde entier, cela se traduit comme suit: Catégories: 3-5 ans/ 6-9 ans / 10-13 ans / 14-17 ans / 18-25 ans /.

L'envoi se fait jusqu'au 15 janvier 2021, les créations peuvent arriver après cette date, mais doivent être postées impérativement le 15 janvier au plus tard.