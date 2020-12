L'équipe technique de l'annexe de Tlemcen relevant du Centre national des manuscrits d'Adrar a réalisé, dernièrement, la première partie du répertoire de la bibliothèque de Cheikh Mohamed El-Maghfoul, a fait savoir le directeur de cette structure culturelle Mohamed Arkoub. La première partie du répertoire de cette bibliothèque, implantée dans la commune de Jdiouia (wilaya de Relizane), comprend 98 titres de manuscrits traitant de différents sujets, a indiqué à l'APS Mohamed Arkoub, soulignant que les copies numérisées seront mises à la disposition des étudiants, chercheurs et ceux intéressés par le patrimoine. Cheikh Sidi Mohamed El-Maghfoul (1854-1924) avait collectionné un grand nombre de manuscrits traitant de différentes sciences dont l'exégèse, la jurisprudence, l'histoire et la littérature. Sa bibliothèque regorge de plus de 300 manuscrits et de documents importants, a précisé Arkoub, avant d'annoncer que la phase de reconstitution de la seconde partie du répertoire sera lancée prochainement. D'autre part, l'annexe du Centre national des manuscrits, de Tlemcen, a entrepris la réalisation d'une carte numérique des bibliothèques garnies de manuscrits de la région Ouest du pays pour permettre aux chercheurs d'avoir toutes les informations les concernant sans se déplacer aux sites où se trouvent les manuscrits. L'annexe de Tlemcen chargée de recenser, répertorier, protéger et sauvegarder les manuscrits à travers l'ensemble des wilayas du pays a recensé 30 bibliothèques depuis sa création en 2014, a-t-on fait savoir.