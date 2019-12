Dans le cadre du lancement de Casbah 2.0 le site Internet dédié à la casbah d’Alger, l’Association «Arts et Patrimoine d’Alger», organise une conférence le 9 janvier sur le thème de la spiritualité et du patrimoine culturel de la ville d’Alger. En effet, il s’agira d’ inaugurer le site Casbah 2.0 par un événement hautement symbolique, portant sur la spiritualité dont est dotée, à travers son histoire et son patrimoine culturel, la ville d’Alger. Pour ce faire, une conférence sera animée par Ghaleb Bencheikh, président de la Conférence mondiale des religions pour la paix, islamologue et président de la Fondation de l’islam de France, également auteur de nombreux ouvrages sur l’islam et la démocratie , notamment :

- Alors, c’est quoi l’islam ?, éd. Presses de la Renaissance, 2001,

- La Laïcité au regard du Coran, éd. Presses de la Renaissance, 2005,

- Lettre ouverte aux islamistes (avec Antoine Sfeir), Bayard, 2008,

- Le Coran, une synthèse d’introduction, Eyrolles, 2009, réédition 2015,

- Petit manuel pour un islam à la mesure des hommes, J-C Lattès, 2018,

- Le Coran expliqué, Eyrolles, 2018. Pour assister à cette conférence, le public est ainsi invité à confirmer sa participation par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] . Il est à noter que l’adresse de la conférence vous sera communiquée par e-mail et l’accès est gratuit