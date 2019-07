L’Institut espagnol vous convie à deux événements, tout d’abord une conférence placée sous le signe de la «rencontre avec les hispanistes».

La conférence sera donnée en langue espagnole le lundi 8 juillet par Abdelnour Oucher qui évoquera la traduction de l’arabe vers les différentes variétés de langue espagnole.

La conférence aura lieu à la salle des Actes de l’institut Cervantes d’Alger à partir de 18h. Accès libre selon disponibilité des places. Soyez les bienvenus !

Le second événement est un concert tournée. En effet, l’ambassade d’Espagne et les instituts Cervantes d’Alger et d’Oran, en collaboration avec le ministère de la Culture algérien vous invitent au spectacle de flamenco de la compagnie d’Alberto López intitulé «Detrás de la verdad» (Derrière la vérité) qui aura lieu respectivement dans les villes de Mostaganem, Alger, Annaba et Constantine selon le programme ci-dessous :

Lundi 8 juillet à 19h30 au théâtre régional de Mostaganem «Si El Djillali Benabdelhalim».

Mardi 9 juillet à 19h30 à la salle Ibn Zeydoun (Oref), Alger

Mercredi 10 juillet à 19h au théâtre régional de Annaba «Azzedine Mihoubi»

Jeudi 11 juillet à 19h à la salle Ahmed Bey de Constantine.

«Detrás de la verdad» est une mélodie qui nous emmène à travers les joies, les zambras (fête de danse flamenco) de la réalité, les tangos du temps, les belurías du chemin et les grains de beauté de l’âme.

Un spectacle de flamenco vital et dynamique qui, à travers des messages des cordes de la guitare, brise la scène, en faisant un pas en avant et modifiant la scénographie traditionnelle du flamenco.