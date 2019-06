L’ambassade d’Espagne en Algérie et l’Institut Cervantes d’Alger, en collaboration avec le Conseil supérieur de la recherche scientifique, vous invite à la conférence « Environnement et développement durable. Architecture et construction durable », qui sera animée par Borja Frutos Vásquez et ce, le mardi, 2 juillet, à 18h, à la salle des Actes de l’Institut Cervantes d’Alger. La conférence sera donnée en langue espagnole avec traduction en français. L’accès est libre selon la disponibilité des places.