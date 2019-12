Les Glycines centre d’études diocésain, Alger, sis 5 chemin Slimane-Hocine, 16000 Alger, vous convie à une conférence samedi 21 décembre à 15 h. Elle sera animée par Nadjet Khadda. Organisée par « Savoirs et culture pour Tous », cette conférence a pour thème « Mohammed Dib: esquisse d’un parcours littéraire exemplaire ». Mohammed Dib appartient à la génération des Feraoun, Mammeri, Haddad, Kateb, Djebar : auteurs qui se sont affirmés dans les années 1950 et ont donné ses lettres de noblesse à la littérature algérienne de langue française ; laquelle a émergé aux alentours du centenaire de la colonisation. Dib est, avec Assia Djebar, celui qui a eu une grande longévité et une riche production. Sa particularité réside dans le fait qu’il a pratiqué tous les genres littéraires, tout en les remettant constamment en question. Un parcours de son itinéraire donne à voir une écriture qui s’épure au fil des livres, une thématique qui se renouvelle tout en maintenant des thèmes obsessionnels (tels que la fascination du désert ou la question des genres sexuels par exemple). Mais surtout, Dib mène du même mouvement le geste d’écrire et une réflexion critique sur la langue et les genres qu’il a hérités de l’histoire littéraire française/européenne. À telle enseigne que ses derniers livres sont un puzzle fait d’une juxtaposition de plusieurs genres : récit, conte, poésie, portrait, journal … comme cela se passe dans la geste de la littérature orale locale. Cette évolution générique sera la ligne conductrice pour présenter la trajectoire de l’auteur.