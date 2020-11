Le dernier numéro de la revue Socialités et Humanités, éditée par la faculté des sciences sociales de l'université d'Oran, a pris pour thème le concept de la crise sanitaire qui secoue le quotidien de toute la population mondiale depuis presque une année. Intitulée «Corona, la faillite des certitudes», le numéro regroupe 14 contributions de réflexion appartenant à des enseignants et chercheurs assez connus dans le paysage intellectuel algérien à l'instar de Rabeh Sebaâ, Lamine Benalou, etc. La revue Socialités et Humanités travaille depuis déjà quelques années et «a pour vocation de traiter des questions d'ordre pluridisciplinaire. Notamment des études et des analyses de sociologie, d'anthropologie, de psychologie, d'histoire, de sociolinguistique et d'économie», lit-on dans le site de la revue.