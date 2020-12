La 2eme édition des Rencontres internationales du cinéma d'Oran revient en cette fin d'année 2020 pour une édition 100% en ligne! Une édition placée sous le thème des Corps en Mouvement donnant à voir une sélection élargie, diversifiée et plurilingue. Au programme pas moins de 15 films représentant 15 nationalités différentes. Chaque jour, une sélection sera rendue disponible sur la plateforme dédiée au festival et ce, à partir de 17h30 et pendant 24h. Crise de pandémie oblige, le festival passe ainsi sur le digital. Une autre façon de voir le monde. Un monde nouveau qui peut dévier les obstacles en offrant au public de nouvelles opportunités d'apprécier des films sans doute qu'il n'aura pas vu ailleurs. À noter que chaque film sera présenté en sous- titre darija ou langue française. Aussi, nous informe t-on: «En hommage aux soulèvements qui rythmèrent l'année 2019, en Algérie, mais aussi au Liban, au Chili et tant d'autres pays, la couleur de cette seconde édition entre en contradiction volontaire avec la stagnation obligatoire due à la crise sanitaire. Corps en mouvement donne à voir celles et ceux qui se meuvent pour vivre ou survivre, qui luttent et résistent quotidiennement.». Et d'ajouter: «Les Rencontres internationales du cinéma d'Oran, c'est avant tout proposer une présence cinématographique différente, engagée, urgente.

Un événement inclusif et populaire

Un cinéma d'ici et d'ailleurs, un cinéma qui donne la parole sur des sujets sociaux résonnants, d'un peuple à l'autre. Cette urgence n'est que décuplée par la situation actuelle. Bien que la rencontre et l'échange avec les publics soient nos objectifs premiers, il nous a paru important d'organiser cette édition en ligne et continuer à diffuser autour d'enjeux importants, surtout après ces deux dernières années remplies d'événements en Algérie.» Rappelons que les Rico «sont un rassemblement artistique autour du cinéma engagé, se voulant inclusives et populaires, fondées en 2018 sur le territoire oranais». Dans la continuité des premières rencontres, cette prochaine édition se veut écrivent les organisateurs, «répondre au besoin urgent de générer de nouveaux espaces d'échanges interculturels au plus proche de son public dès débuts 2020. La crise sanitaire nous impose de repenser nos dispositifs et de profiter de l'espace numérique pour proposer une édition entièrement en ligne et gratuite». Et de faire remarquer: «Dans la continuité des 1ères Rico, notre seconde édition avait été pensée mobile et itinérante, pour rapprocher les espaces de diffusion cinématographique de leurs publics. En ces temps particuliers où la relation à l'Autre se trouve radicalement changée, nous avons dû repenser nos objectifs afin de ne pas annuler ce rendez-vous pour lequel nos équipes travaillent depuis 2 ans...(...). L'année 2020, si particulière et insaisissable, se finira avec les Rico sous le thème des Corps en mouvement.»

Un panel éclectique

La programmation est construite de manière à proposer un panel éclectique de fictions, documentaires, films d'animation, longs ou courts. «La dimension internationale des Rico trouve en cette fin d'année 2020 un sens particulier. Il s'agit pour nous de contribuer à mettre en lumière la résonance des luttes à travers le monde, une fin d'année marquée par des offensives et le repli.» A noter que c'est à travers la collaboration du collectif oranais Portavoz et l'association Nouveau Regard que la deuxième édition des Rico verra le jour. «En suivant le chemin d'un travail fondé sur les valeurs sociales et de solidarité que portent les deux associations, l'édition 2020 des Rico s'inscrit de nouveau dans la promotion d'un cinéma engagé et la défense de l'accessibilité à la culture», nous indique t-on. Sur le site de l'événement, il est mentionné également que le collectif oranais Portavoz est une initiative sociale et solidaire qui a pour objectif de promouvoir l'art, la culture et les sciences dans les milieux défavorisés et chez les catégories exclues par leurs conditions socio-économiques. Le but est de décloisonner les espaces culturels en y ouvrant un accès général et inclusif, tout en dotant les jeunes et les femmes des outils permettant d'accéder aux métiers culturels et artistiques, et la culture scientifique. Enfin, l'association Nouveau Regard a pour vocation de promouvoir et de faciliter l'accès à la diffusion et à la pratique de l'art à travers une démarche éducative, tournée vers des lieux, des structures et des publics ayant moins d'opportunités en matière de diversité culturelle. Ses actions: la diffusion de l'art cinématographique entre les deux Rives (France-Algérie), la médiation ainsi que l'organisation d'événements culturels.