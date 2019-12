La galerie Ifru Design sise à 139, boulevard Krim Belkacem, Télemly, accueille depuis le 21 décembre et ce ,jusqu’au 4 janvier une belle exposition picturale signée Nedjoua Serraâ. Celle-ci écrit dans son prologue à propos de cette exposition : « On doit apprendre à trouver son silence entre deux bruits. Mon âme pensait connaître son chemin... Jusqu’à ce qu’elle aperçoit un mirage. Une pause s’impose. Un point d’orgue apparaît sur le solfège de ma vie. Elle s’éloigne... ajuste la distance entre elle et le mirage. Elle contemple, imprégnée dans son silence. Au milieu d’un combat. Le mirage se révèle. Se dévoile…Délire. Peu à peu, le premier trait de ce qui semblait compliqué et perdu apparaît pour mettre la lumière à l’autre bout de mon chemin... », peut-on lire sur ce petit bout de papier posé sur le pupitre de la galerie.

Des formes et des songes

Sur les cimaises nous pouvons apercevoir plusieurs tableaux aux différents formats aux titres évocateurs tels « pouvoir », « prélude », trait d’union », « mirage », « méditation», paroxysme », etc, l’artiste nous dévoile un pan de son âme tantôt fendue en couleurs chaudes tantôt plutôt sombres. Ses toiles certaines déclinées en petits carrés ou en allant en longueur, relèvent de l’art abstrait, rehaussées de collage pour quelques-unes d’entre elles. Ses peintures expriment tout en subtilité un état d’âme, une situation ou un paysage. Chacun interprétera selon sa sensibilité. On peut être touché ou pas par ces toiles, emportées par le ravissement de quelques-uns de ces tableaux ou nous laisser de marbre. L’art est subjectif. Des signes ça et là enrichissent la toile, comme ces bouts de fils ou tissus collés à même la toile et sur laquelle une couche de vernis vient achever le travail ou encore ce croissant et ce point doré au milieu de ces toiles de couleur chocolat. L’Algérie aussi semble être un des soucis de notre artiste tout comme ce symbole de notre drapeau national.

Le symbole au bout du pinceau

c’est aussi le cas dans ces petits carrés où l’on peut apercevoir parfois de la nature mais aussi une marée humaine, de l’agitation tout comme l’âme de notre artiste, rehaussés d’émotion. Née à Sétif dans une famille d’intellectuels, Nedjoua Serraâ, initialement licenciée en anglais et passionnée d’art, se forme durant quatre ans à l’Ecole de design de Nabeul (Tunisie). Rentrée à Sétif, elle se spécialise dans la décoration d’hôtels, ce qui lui permet de libérer sa créativité et de s’exprimer dans tous les registres de l’art. Figuratif, semi-figuratif, abstrait… Dans toutes les techniques, Nedjoua s’exerce et expérimente tous les moyens d’expressions picturales. En 2009, elle crée son propre atelier de peinture et se consacre pleinement à son art. Elle participe régulièrement au Salon international des arts plastiques de Sétif et plusieurs autres salons nationaux (Oran, Constantine, Béchar, Tamanrasset, Alger…) mais également internationaux (Tunisie, France, Egypte, Maroc) et compte plusieurs expositions personnelles à Alger et Oran. à ne pas rater.