Les organisateurs du Festival international du cinéma éducatif espagnol ont choisi l’ambassade sahraouie dans la capitale cubaine, La Havane, pour donner le coup d’envoi de cette manifestation, auquel a assisté l’ambassadeur sahraoui, Maoulanain qui a mis en avant le rôle du cinéma de faire transmettre la voix des peuples, saluant le geste de solidarité avec la lutte du peuple sahraoui et sa cause. Le Festival international a débuté en présence d’une pléiade de cinéastes cubains, espagnols et des membres de l’ambassade sahraouie à Cuba. Dans son intervention, le président dudit festival, Giuseppe Ripoll a annoncé que la prochaine édition du festival sera organisée au camp de réfugiés sahraouis de Smara, en solidarité avec le peuple sahraoui et sa cause. Dans une allocution lue par le diplomate sahraoui, Mohamed Ali Salem, l’ambassade sahraouie a affirmé que « le cinéma est un noble message de solidarité des peuples du monde ». L’ambassade sahraouie a également évoqué la lutte du peuple sahraoui et sa lutte par divers moyens légitimes pour arracher son droit à la liberté et à l’indépendance.