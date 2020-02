La 20e édition de la Semaine de la culture et de l’histoire a été lancée, mardi, au Palais de la culture Moufdi-Zakaria (Alger), une manifestation qui entre dans le cadre de la commémoration de la Journée nationale du chahid. Organisée par l’association Mechaâl Echahid sous le slogan «Fidélité de l’ANP aux martyrs de la guerre de Libération nationale», cette manifestation englobe plusieurs conférences et activités visant la transmission du message des chouhada aux générations de l’indépendance et la préservation de la mémoire nationale. A l’occasion, le conseiller à la présidence de la République, chargé de la société civile, Aissa Belakhdar a salué cette tradition perpétuée par l’Association Mechaâl Echahid, appelant à la consécration du message des chouhada auprès des générations montantes. «La nouvelle Algérie, sous la conduite du président Abdelmadjid Tebboune connaît une révolution sereine, à commencer par la préparation d’amendement constitutionnel et l’ouverture sur les acteurs de la scène nationale, partis politiques et société civile», a t-il ajouté dans le même contexte. Par ailleurs, l’enseignant universitaire Mohamed Lahcen Zeghidi a rappelé, dans une intervention, que le soutien populaire à l’Armée de Libération nationale (ALN) «ne date pas de 1954 (date du déclenchement de la guerre de Libération nationale), mais de l’époque où l’occupation française a foulé le sol de l’Algérie en 1830», ajoutant que «la composante de l’ANP est faite des enfants du même peuple à tel point que la différence entre ses éléments et le reste du peuple ne réside que dans l’uniforme». Soulignant le lien «complémentaire et organique» entre le peuple et son Armée, il a rappelé que le peuple a été «un appui fort» à l’ALN dans toutes les batailles menées contre le colonisateur français, notamment à travers les manifestations et les grèves organisées à travers les différentes régions du pays». La Semaine de la culture et de l’histoire qui se poursuivra jusqu’au 20 février courant, sera ponctuée par des récitals de poésie, des représentations de théâtre et de chants patriotiques, commémorant les hauts faits des artisans de la Révolution.