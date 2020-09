L'opéra d'Alger Boualem Bessaïh a annoncé le lancement de cours de danse classique aux filles âgées de 6 à 14 ans.

Les inscriptions se dérouleront jusqu'au 10 octobre prochain, pour des cours qui auront lieu au sein même de l'Opéra.

Dans le dossier à fournir, il y a, entre autres, un extrait de naissance de l'enfant, un certificat de résidence, deux photos et un certificat médical.

Une autorisation paternelle, légalisée à la mairie, ainsi qu'une autorisation d'engagement, également légalisée, vous seront également demandées.

Des frais d'inscription et d'assurance, non communiqués, complètent le dossier.

Pour toute demande d'information ou pré-inscription, un numéro est mis à disposition des intéressés:

0770 24 06 00.

Un email est également disponible: [email protected]

En effet, après deux saisons de formation, l'opéra d'Alger a le plaisir de proposer de nouveau, des cours de danse classique pour les fillettes âgées entre 6 à 14 ans.

Vous trouverez sur la page facebook de l'opéra d'Alger, le fichier à télécharger du dossier à fournir.

Pour rappel, l'opéra d'Alger Boualem Bessaïh dispose d'une grande salle de spectacle répondant aux exigences d'acoustique et de visibilité, d'équipements scéniques et audiovisuels, divers espaces d'accueil.

La capacité de la salle est de 1400 places et un parking qui peut contenir 600 places.