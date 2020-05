L'Institut Cervantes d'Alger annonce des cours d'espagnol pour débutants par visioconférence.

Destinée aux adultes débutants, cette formule de cours sera lancée le 31 mai prochain. L'institut Cervantes d'Alger lancera à la fin de ce mois une formule de cours par visioconférence.

Cette première offre concerne pour le moment les adultes débutants en langue espagnole. «Etant donné la situation actuelle et les mesures de confinement, nous proposons plusieurs tranches horaires, ce qui permettra aux personnes qui travaillent chez eux ou à l'extérieur d'opter pour un programme en accord avec leurs journées.

Nous pourrons ainsi accueillir sur nos platesformes à distance toutes les personnes résidant sur tout le territoire national».

Ces cours seront assurés par visioconférence par un professeur et ce, cinq fois par semaine, du 31 mai au 12 juillet 2020.

Le volume horaire d'un niveau sera de 60 heures. Et au vu des circonstances actuelles, l'institut Cervantes s'engage à appliquer une réduction spéciale sur ces cours. Toutes les informations seront disponibles sur la page Facebook de l'institut Cervantes d'Alger ou par email: www.facebook.com/Instituto

CervantesdeArgel/ [email protected]