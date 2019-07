L’établissement Art et Culture de la wilaya d’Alger organise un atelier de dessin pour les enfants avec la participation de l’artiste peintre Lila Bouzidi et cela le jeudi 1er août 2019 à partir de 14h00, au Centre culturel Mustapha-Kateb, 5 rue Didouche-Mourad, Alger. Une façon attractive de passer ses vacances tout en apprentissage et en amusement. Car il est dit que le jeu est le meilleur moyen de pousser les enfants à l’éveil en fortifiant leur esprit créatif. Une occasion pour rendre vos enfants encore plus intelligents. Alors ne ratez pas cette occasion !