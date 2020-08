Un club des artistes algériens a été récemment créé à Oran. Il se veut un espace pour la promotion de l'art algérien et faire connaître davantage les artistes, a fait savoir samedi le syndicat de l'artiste dramatique et cinématographique de la wilaya. Le club des artistes algériens est ouvert à tous les artistes versés dans divers domaines culturels et artistiques. Il a été mis en place jeudi à l'occasion de la célébration de la journée nationale du moudjahid, a souligné le président du syndicat, Sidi Mohamed Belfadel. Cet espace artistique vise à commercialiser via Internet, le produit artistique national, comme il ambitionne de lancer sur les réseaux virtuels une émission Sous les projecteurs pour faire connaître le parcours des artistes, leurs oeu-vres et leurs projets. Le club des artistes algériens permettra un échange d'expériences et de projets avec les clubs arabes similaires, a souligné Mohamed Belfadel. À l'occasion de la création du club, deux hommages ont été rendus au défunt Sirat Boumediène, un comédien au riche parcours artistique, décédé le 20 août 1995, et à Missoum Saïd, doyen des artistes à Oran et marionnettiste de renom. Des diplômes d'honneur ont été remis aux lauréats du concours dédié à la défunte Malika Nedjadi (1967-2019) et aux jeunes comédiens ayant bénéficié d'une formation en théâtre, option ombres chinoises.