Alger et Tizi Ouzou accueilleront un cycle cinématographique dédié au réalisateur Moussa Haddad, l’occasion de revenir sur une carrière remarquable qui compte parmi les plus notables du cinéma algérien et ce, du 5 au 10 octobre. C’est quelques jours à peine après la disparition du cinéaste Moussa Haddad que le Centre alégrien de la cinématographie (CAC) rend hommage au nom derrière la caméra des « Vacances de l’inspecteur Tahar », entre autres.

Pour l’occasion, un programme très complet des films de Moussa Haddad sera présenté au public qui pourra découvrir ou redécouvrir le réalisateur.

Lundi 7 octobre

13h : Libération (1982)

17h Hassan Terro au maquis (1978)

Mardi 8 octobre

13h : Hassan Terro au maquis (1978)

15h : Libération (1982)

17h : Made In (1999)

Mercredi 9 octobre

13h : Libération (1982)

15h : Les Vacances de l’inspecteur Tahar (1972)

17h : Hassan Terro au maquis (1978)

Jeudi 10 octobre

13h : Made In (1999)

15h : Libération (1982)

17h : La Bataille d’Alger (1966)