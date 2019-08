L’Instiut Cervantes d’Alger vous convie à une projection du long métrage « Obaba » (2005) de Montxo Armendáriz, et ce, jeudi 15.09.2019 à 18h à la salle des Actes, Institut Cervantes d’Alger.

Synopsis :

Armée d’un caméscope et de ses vingt-cinq printemps, Lurdes s’en va explorer les territoires de Obaba. Un village imaginaire peuplé d’habitants comme figés dans un passé troublant. Elle y croise l’institutrice solitaire ou le jeune désinvolte qui lui livrent des morceaux de leurs vies chimériques. Mais certains mystères demeurent muets et lézardent sur les murs pour échapper à l’œil du visiteur.