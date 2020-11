L’ambassade d’Espagne en Algérie, l’Instituto Cervantes de Argel et la Cooperación Espaòola organisent le Cycle de cinéma ibéro-américain en ligne à partir du jeudi 19 novembre 2020 à 20h. Ce cycle s’étalera jusqu’au 7 janvier 2021. Il est composé de six films qui seront diffusés chaque jeudi. Chaque film sera disponible en ligne durant une semaine. Le lien du film et le code d’accès seront disponibles sur la page facebook de l’institut Cervantes de Argel, deux jours avant chaque projection : Log into Facebook | Facebook.