Dans le cadre de la célébration du centenaire de la naissance de Federico Fellini, l'Institut culturel italien consacre un cycle à l'un des plus grands réalisateurs italiens du XXème siècle, le maestro aux Cinq Oscars. Plusieurs films vous seront proposés pour une «introspection» du monde «Fellinien». Au programme: «Le Cheik Blanc», «Les Vitelloni», «La Strada», «Il Bidone», «Les nuits de Cabiria», «La Dolce Vita», «La Tentation du Docteur Anto», «Huit et Demi», «Juliette des esprits», «Tre passi nel delirio», «Les Clowns», «Fellini Roma», «Amarcord», «Ginger et Fred», «Intervista». Pour ce lundi 5 octobre 2020, il sera question de la projection du film «Lo Sceicco Bianco» (Le Cheik Blanc) et ce, à partir de 18h30, à la salle polyvalente de l'Institut culturel italien sis 4 bis rue Yahia-Mazouni, El Biar, Alger. L'entrée est gratuite dans la limite des places disponibles (sous réservation par e-mail: [email protected]).Dans le cadre du protocole sanitaire Covid-19, l'accueil du public se tient dans le respect obligatoire des gestes barrières.