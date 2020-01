Le ciné-club Ciné Houma de Fouka Marine lance pour cette rentrée 2020, un programme de trois films dans lequel de talentueux et célèbres acteurs de la ville de Fouka, ont joué. Le cycle sera ouvert samedi 11 janvier 2020. Les cinéphiles ont rendez-vous avec la projection du film «Le Repenti» de Merzak Allouache dans lequel Nabil Asli joue le rôle de Rachid. La projection se tiendra à 15h à la salle de conférences ex-Cinéma de la ville de Fouka pour la projection et le débat du film en présence de l’acteur Nabil Asli. Pour info, le film raconte le parcours de Rachid, un jihadiste repenti bénéficiant d’une amnistie par la loi de la Concorde civile et qui a quitté les montagnes et le maquis pour regagner son village. Menacé, il rejoint la ville et se présente au commissariat. L’officier le place dans un café pour le maintenir sous surveillance. Rachid, discrètement, rentre en contact avec Lakhdar, un pharmacien rongé par le souvenir de la mort de sa petite fille, Selma, enlevée 5 ans plus tôt par le groupe terroriste de Rachid. Le film est présenté à la Quinzaine des réalisateurs, dans le cadre du festival de Cannes 2012.