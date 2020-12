Dans le cadre du cycle de cinéma ibéro-américain en ligne, l'ambassade d'Espagne en Algérie et l'institut Cervantes d'Alger, en collaboration avec l'ambassade du Brésil en Algérie, vous invitent à la projection en ligne du film «Central Do Brasil» et ce, le jeudi, 17 décembre 2020, à 20.00 heure, sur la chaîne YouTube de l'institut Cervantes d'Alger. https://youtu.be/4vjcKeg3Xps. Le sous-titrage est en français. La projection est disponible jusqu'au 20 décembre.