La Fondation Friedrich Ebert et les éditions Barzakh ont organisé lundi dernier une rencontre littéraire au niveau de la librairie L'Arbre à dires, sise au 48 bd Sidi Yahia pour la présentation du livre «J'ai rêvé l'Algérie» coordonné par leurs soins.

Le livre réunit 14 textes de personnes reconnues ou anonymes, citoyennes et citoyens algériens avant tout (militants, ou non, journalistes, écrivains, architectes, psychologues, étudiants, ayant un rapport amateur ou confirmé à l'écriture), tentant de dire leur rêve d'une Algérie à venir.

«De quelle Algérie rêvez-vous, et pourquoi? Telle est la question - à la simplicité trompeuse - qui leur est posée. Chacun tente d'y répondre, chacun propose une projection intime, réaliste ou non, d'une Algérie meilleure», nous explique-t-on. Et de préciser: «Un ouvrage bienvenu en cette période de crise.

Un ouvrage porteur de sens et d'espérance, qui, il est important de le souligner, sera distribué gratuitement en librairie».

Un avenir possible

Ses auteurs sont Chawki Amari, Wiame Awres, Salah Badis, Hajar Bali, Atiqa Belhacene, Khadidja Boussaïd, Habiba Djahnine, Bouchra Fridi, Sarah Haïdar, Arab Izar, Fériel Kessai, Zaki Kessai, Louisa Mankour, Larbi Mohamed Merhoum, Akçil Ticherfatine, Samir Toumi. Des auteurs ayant pour certains, à leur actif déjà, plus d'une oeuvre littéraire à leur compte.

Ce travail s'inscrit en fait dans le cadre des activités de la Fondation Friedrich Ebert en Algérie, et dans la continuité des ateliers d'écriture mis en place depuis 2005, celle-ci, en coopération avec les Editions Barzakh donc. A propos de ce livre, les deux «associés» soulignent que l'objectif de par cette écriture à plusieurs voix était de sortir des formats standards (rapport, études) et des débats strictement politiques, d'élargir le champ des possibles et de viser un public large. Ainsi, ce livre se veut réunir des textes qui «sont autant de projections de l'Algérie à venir, pas une Algérie, mais des Algériens possibles».

Une Algérie meilleure

Et de confier: «Au tout début du travail d'écriture, nous avons constaté la difficulté des auteurs et autrices à rêver, à imaginer. Dans un contexte qui verrouille les perspectives, il n'est pas simple, en effet, de se projeter et de galvaniser son énergie pour construire l'avenir. Mais comment penser et bâtir une Algérie meilleure si l'on ne sait pas la rêver? C'est donc à cet exercice pour le moins complexe que les contributeurs et contributrices se sont essayés.» Et d'ajouter encore: «Dans cet ouvrage, des voix singulières nous entraînent dans une multitude de combinaisons: fictions, autofictions, témoignages, récits.

Une seule ambition, un seul mot d'ordre: proposer une projection intime, réaliste ou non, d'une Algérie meilleure.

Quatorze subjectivités, à travers lesquelles miroite la possibilité de construire une société de liberté, de progrès et de vivre ensemble». Il est bon à savoir que le livre est en cours de traduction, pour une édition en arabe, dans les mêmes conditions.

L'ouvrage est en accès libre et téléchargeable sur le site: https:/algeria.fes.de/publications.

Nous reviendrons sur le contenu des récits de chaque auteur ultérieurement.