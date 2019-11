Une exposition de peinture revisitant l’univers figuratif du peintre italien Amadeo Modigliani (1884-1920) avec une touche contemporaine et une palette chatoyante, montée par le plasticien algérien Khaled Rochdi Bessaïh se poursuit jusqu’au 25 novembre à Alger. Organisée par l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc) la nouvelle exposition du plasticien, intitulée «D’un univers à un autre» se tient à la villa Dar Abdeltif. Formes étirées, visages sans regards ou déconstruits constituent l’essentiel de cette exposition qui puise son inspiration dans l’œuvre du peintre italien, un des symboles de l’art moderne, en optant pour de nouveaux modèles, une palette de couleurs chaudes et chatoyantes et une précision assimilée aujourd’hui à l’art numérique.

Dans ses œuvres, Khaled Rochdi Bessaïh s’inspire lui aussi des masques propres au théâtre italien qu’il déconstruit pour rassembler des visages à la symétrie inversée ou en fragments évoquant un miroir brisé, tout en reproduisant des modèles féminins occidentaux des années 1920 et en restant fidèle aux costumes et accessoires.

Des portraits de marins à la tête étirée, de clowns au cou disproportionné ou encore de femmes portant la touche étirée et décalée de Modigliani constituent l’essentiel de cette exposition se distingue par un grand travail sur la couleur.

La majeure partie des figures proposées sont également issues de «Peinture en poésie», une précédente exposition de l’artiste en 2016. Ces tableaux évoquent toujours un comportement, une attitude, un malaise ou un sentiment et non des personnages physiques. Quelques œuvres, inspirées de mangas et de la bande dessinée, issues de précédentes expositions de l’artiste, sont également exposées. Diplômé en droit et plasticien autodidacte, Khaled Rochdi Bessaïh compte à son actif trois expositions individuelles en Algérie. Il est également sculpteur et musicien. Inaugurée samedi, l’exposition «D’un univers à un autre», est ouverte aux visiteurs jusqu’au 25 novembre à la villa Dar Abdeltif à Alger.