L’auteur -compositeur et interprète français Dadju sera en concert à Alger pour

la première le 13 septembre prochain. Il se produira lors d’un show unique à la coupole d’Alger où il interprétera plusieurs de ses grands tubes. De son vrai nom Dadju Djuna Nsungula, Dadju, aussi appelé par ses fans «Prince Dadj» commence à se frayer un chemin parmi les grands noms de la pop française d’aujourd’hui. Frère du célèbre Maïtre Gims, il est issu d’une famille de musiciens et a très vite baigné dans cet univers. Sur les traces de ce dernier, Dadju a été élu «Révélation française de l’année» lors de l’édition 2018 des NRJ Music Awards. Il cumule déjà plusieurs albums et singles dans sa discographie, dont notamment «Reine» qui a aidé à le faire connaître en 2017.

Il est bon à noter que le concert débutera à 18h.