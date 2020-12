Le dernier épisode de The Undoing, la nouvelle série avec Hugh Grant et Nicole Kidman, a été diffusé ce dimanche sur HBO, mais ça ne veut pas dire que l'acteur soit désoeuvré, bien au contraire. Dans une interview pour Vulture, la star de Coup de Foudre à Notting Hill a révélé qu'il avait déjà un nouveau projet de taille.

«Je commence un tournage demain. Charlie Brooker a écrit un «mockumentaire» sur 2020.

C'est pour Netflix et j'y joue un historien qui est interviewé à propos de cette année.

Je suis particulièrement repoussant, en fait. Mais vous allez adorer ma perruque», a-t-il promis. Charlie Brooker, dont parle Hugh Grant, est bien connu des abonnés Netflix puisqu'il s'agit du créateur de Black Mirror, une des séries les plus populaires du service de streaming.

Le producteur n'a pas donné le moindre détail sur ce projet secret.

On ignore donc à quel moment ce programme verra le jour.

Par ailleurs, il refuse également de se prononcer sur le futur de Black Mirror, affirmant dans une interview pour Radio Times qu'il ignore si le public est partant pour être embarqué dans l'univers dystopique de la série culte en pleine pandémie. La cinquième saison de la série culte a été diffusée l'année dernière.