Le prochain Hamlet au cinéma sera interprété par une femme. Le réalisateur Ali Abbasi a prévu de s'attaquer au chef-d'oeuvre de William Shakespeare, mais avec un point de vue résolument moderne, puisqu'il offrira le premier rôle, celui du prince du Danemark, à Noomi Rapace! Connue pour son monologue, qui démarre par «Être, ou ne pas être: telle est la question», la pièce est une des plus célèbres du dramaturge britannique. Elle raconte la vengeance de Hamlet, après la mort de son père, le roi du Danemark, aux mains de son oncle Claudius. «Shakespeare nous a volé l'histoire de Hamlet. Maintenant, c'est à nous de la reprendre et d'en faire une version si folle et sanglante qu'il se retournera dans sa tombe. Rendons Hamlet à nouveau génial («Make Hamlet Great Again»)», a déclaré le cinéaste danois d'origine iranienne à Deadline. On ignore si tous les rôles masculins et féminins seront inversés dans cette nouvelle version du classique shakespearien, mais Noomi Rapace est extrêmement enthousiaste à l'idée de s'attaquer à ce monument. «Hamlet est un projet de rêve de la manière la plus pure et explosive. J'ai espéré, rêvé de ça depuis que je suis devenue actrice. Je me baserai autant sur l'oeuvre originale que sur l'alliance créative qui l'entoure (...) Prendre une histoire danoise avec une touche scandinave et la porter aux yeux du monde avec ce groupe est un rêve devenu réalité», a déclaré la comédienne suédoise à Deadline. Ali Abbasi est connu pour ses films Shelley et surtout Border, qui a remporté le prix Un Certain Regard à Cannes en 2018 et a été nommé aux Oscars. Aucune date de sortie ou de début de production n'a été annoncée pour son Hamlet.