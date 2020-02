La grande salle de spectacle du Zénith de Constantine à abrité samedi soir un merveilleux concert et pas des moindres puisqu’il s’agit d’un groupe musical qui a su, en peu de temps, faire sa place dans le monde artistique. Djmawi Africa. Organisé par l’Institut français en collaboration avec l’Onci, le spectacle a émerveillé un public nombreux et choisi qui ne manquera pas d’applaudir et de danser sur le rythme d’une musique authentique qui a pris de l’ampleur, ces dernières années, le gnawa. Le groupe fascinant a apporté un plus à ce style de musique en ajoutant des notes celtiques pour marquer sa singularité. Les artistes, neuf en tout, sont particulièrement doués et maîtrisent parfaitement leurs outillages et instruments musicaux.

Voix et force

Et tous possèdent des voix exceptionnelles.

Durant plus d’une heure, le public a été gâté et satisfait.

Le groupe Djmawi Africa pour rappel est un groupe de musique de gnawa. Il a été fondé à Alger dans une université par le chanteur Ahmed Ghouli, le groupe a fêté ses 10 ans le 31 décembre 2014. Il est composé de neuf artistes. Vu le succès qu’ils ont réalisé, ils seront vite célè-bres aussi bien sur le plan national qu’international. Le groupe occupera la scène partout dans le monde et a été invité a plusieurs festivals, tels que le festival de jazz de Tribute to Africa organisé par l’ICCR (Indian Council for Cultural Relations), le festival Tapis volant, organisé par l’AMI (association d’aide aux musiques innovatrices), ou encore la 11e édition du Festival de Monde arabe de Montréal.

Un album et un public fidèle

C’est en 2004 que le groupe a été fondé et sort son premier album en 2008, sous le titre de Mama, suivi d’une tournée en Algérie.

Cette tournée est retracée dans un DVD intitulé Mama Tour.

Cinq ans après, le deuxième album est dans les bacs et connaît autant de succès, intitulé Avancez l’arrière.

En 2016 l’initiateur du groupe Ahmed Djamil Ghouli s’en va pour une carrière en solo. Mais le groupe décide de continuer l’aventure.

Aujourd’hui encore il poursuit le chemin de la gloire et ne manque pas de rester modeste.

En fait, l’image même d’un groupe d’artistes à l’écoute de son public.