L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel coorganise avec la maison d’art Mood&Moob, la première édition de la rencontre d’arts et de nouvelles technologies «Maaen». «Maaen», une rencontre artistique qui se veut fédératrice d’énergies créatrices en Algérie ; mêlant résidences de créations, expositions, performances et concerts de musique.28 artistes prendront part à ce projet, prétexte de confrontation d’univers à travers plusieurs médiums au service des arts. L’événement se fera en deux temps ; la résidence artistique du 1er au 28 juillet 2019, à Dar Abdellatif, s’ensuivra le rendu de cette résidence qui sera présenté au public lors d’un événement pluridisciplinaire. La résidence verra la collaboration de différents artistes issus de différentes disciplines organisées en binômes/trinomes hétérogènes qui s’associeront le temps d’une œuvre commune. Avec la programmation de rendez-vous tels que ; workshops projections 3D et réalité augmentée, performances artistiques, conférences, sons, lumières. L’objectif de ce projet est d’aller à la rencontre des artistes algériens, d’Algérie et d’ailleurs. Encourager les collaborations, créer une dynamique artistique collective professionnelle en Algérie et la promouvoir. Afin de présenter plus en détail le projet «Maaen», une conférence de presse, avec la participation des artistes, est organisée le mercredi 26 juin 2019 à 10h30 (demain) à Dar Abdelatif– El Hamma.