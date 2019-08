Le temps d’un week-end Alger se verra transformer en la Mecque de la scène électro. A juger par vous –mêmes. Vendredi deux soirées et non des moindres vous sont proposées. Les DJ du «Algerian techno movement» géré et composé notamment par Hichem Salhi alias DJ David Anderson vous convient quant à eux à la terrasse de l’hôtel Holiday inn à Chéraga pour une nouvelle session de l’événement Between us. Il suffit de vous inscrire à leur page. Coût de l’entrée 1500 DA. «Amoureux de musique électronique ou simplement curieux de découvrir cet univers Between Us vous invite à sa 7ème édition ce vendredi 23 août de 18 h à 2 heures du matin sur la terrasse de l’hôtel Holiday Inn.» Peut -on lire sur la page de l’évent sur facebook. Et d’ajouter : «Comme à notre habitude, nous sélectionnons les meilleurs de la scène underground.»

Meilleur du son underground

En effet, Between vous propose Hugo Funk tout droit venu de Londres avec dans ses bagages de la bonne house, nous indique-t-on. Rslane fondateur de Duck it vous fera danser aussi sur ses vibes deep and groovy. En gros, attendez-vous à de la très bonne musique, une belle installation et beaucoup d’autres surprises. Et se fera uniquement sur guest. Between nous a habitués en effet toujours à de la qualité. Alors y a pas hésiter ! Pour sa part, Le restaurant Le Cosmopolitain, un des branchés de la capitale, situé au bois des Arcades en bas de Riadh El Feth lui aussi s’est aligné à la tendance en proposant ce ven-

dredi une soirée spéciale techno. Et l’entrée est gratuite et sans réservation. Bien évidemment, la consommation est souhaitée.

Enfin l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel vous invite une fois n’est pas coutume à une soirée bien spéciale samedi soir.

Abdeltif en mode dance floor

Dans un lieu de culture et de patrimoine datant de 1715, El Moutanakil, (plate-forme musicale qui se tient à chaque fois dans une terrasse différente, Nldr) fait rentrer pour la toute première fois la culture de la musique électronique underground à Dar Abdeltif. Un lieu d’art prestigieux tant aimé par les Algériens pour sa beauté et son histoire. Aussi, là encore «vous êtes conviés à prendre part à ce premier événement culturel en son genre et découvrir la fabuleuse architecture & l’histoire de Dar Abdeltif» soutiennent les organisateurs. S’agissant du Line up, on retrouve une brochette de djs intéressants en les personnes de Ephlum, Dark mate et enfin A.K.M. Cela aura lieu à partir de 17h à 22h. Comme vous l’aurez constaté, vous avez l’embarras du choix. Vivez à fond l’été donc avec le son électro et mettez le turbo. Profitez surtout de vos vacances en musique. Y a pas mieux pour égayer vos journées.