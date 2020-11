Des concerts de musique ont été organisés, samedi à Alger, pour célébrer le 66e anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération nationale, avec au programme des chants patriotiques revisités.

Tenus à la salle Ibn Zaydoun de l’Office Ryadh El Feth, ces concerts-spectacle ont été organisés par le ministère des Moudjahidine et des ayants droit en collaboration avec la télévision algérienne, en présence de plusieurs membres du gouvernement et de hauts cadres de l’Etat. De jeunes chanteurs se sont relayés sur scène durant 66 minutes pour animer cette 66e célébration du déclenchement de la glorieuse révolution de novembre avec des chants du répertoire patriotique revisités par un orchestre contemporain. Des voix comme celle de Manel Hadli, Houria Hadjadj, Souhila Bellachehab, Linda Blues, ou encore Brahim Haderbach ont repris des textes très connus du répertoire dans des arrangements brassant les différents styles de musique algérienne.

Le ministère des Moudjahidine et des ayants droit, qui organise ces célébrations sous le thème « Novembre de la libération... Novembre du changement », a également organisé une exposition des différents livres dédiés à l’histoire, publiés ou soutenus par ce département.

L’exposition comporte également les films produits par ce ministère dont « Zabana ! » (2012), « Krim Belkacem » (2014), « Lotfi » (2015) ou encore « Mostefa Ben Boulaid » (2008).