Le ciné-club de Tlemcen ,Derb Cinéma, propose une résidence documentaire. Huit films documentaires seront réalisés dans le cadre des

« Journées du film citoyen » de Derb Cinéma. « Des initiatives citoyennes existent, le cinéma documentaire est un outil de reconnaissance et de valorisation des actions sociales. Aujourd’hui, nous invitons des jeunes acteurs citoyens intéressés par le cinéma engagé à s’interroger, à réaliser et à apporter une image, un discours ou un film. Et si j’avais une caméra, qu’est-ce que je filmerais ? » peut-on lire sur la page de l’événement, le site Web : http://www.lagrandemaisondedib.com. Et de souligner : « A travers ce questionnement : comment passer d’une idée à un projet, d’un projet à une écriture filmique, de l’écriture filmique à la prise d’image, prise de son et montage. D’un film rêvé à un film possible ? Ce sont quelques-unes des questions essentielles à toute démarche de cinéaste, que la réalisation doit dans un premier temps résoudre ou éclairer. Celles-ci supposent aussi que les porteurs(es) de projets sortent de leur isolement et se confrontent dès l’origine du projet au regard des autres car l’écriture se fait dans la solitude, le cinéma se fait toujours à plusieurs. ».

Accompagnement de 8 jeunes

C’est dans cette optique que s’inscrit la Résidence documentaire du programme Derb Cinéma. Il s’agit en fait d’une formation et accompagnement de 8 jeunes auteur(es). A l’issue de cette résidence, les 8 documentaires réalisés seront programmés dans les « journées du Film citoyen » qui seront organisées au mois de décembre. Cet atelier de création et de développement de courts-métrages documentaires se déroulera sur deux sessions à Tlemcen. Et entre lesquelles les 8 jeunes résidents devront faire un travail de prise de vue et de pré-montage à domicile. La résidence Derb Cinéma de Tlemcen aura pour objectif de témoigner de l’action citoyenne et sociale et de son impact dans la société par la production de films documentaires.

Atelier de création et de développement

La 1ère session se tiendra du 18 au 27 octobre 2019 tandis que la seconde du 22 au 26 novembre 2019. Les projets pouvant être retenus sont des documentaires développés autour de l’action citoyenne. La résidence est ouverte aux Algérien(ne.s) de 18 à 35 ans, ayant – ou n’ayant pas – réalisé un premier film documentaire . Aucun niveau scolaire ou universitaire n’est requis. Les participant(e.s) s’engagent à participer à tous les jours de la résidence ; soit aux deux sessions de la résidence est impérative. Les candidats (es) seront sélectionné(e.s) sur la base de leurs synopsis et motivation. Il est important que l’auteur(e) ait suffisamment d’informations concrètes sur son projet pour postuler à la résidence. C’est-à-dire, que l’auteur(e) devra avoir fait la première étape de tout film documentaire : avoir rencontré les personnages pressentis pour le film, passé du temps en leur compagnie, avoir abondamment échangé avec eux, repéré une variété de situation dans lesquelles l’auteur(e) imagine les filmer, avoir pris des photos ou des vidéos.

Deadline le 25 septembre

A noter que la formation est gratuite pour les résidents. La prise en charge couvre : l’encadrement pédagogique, le suivi et l’appui, la nourriture et l’hébergement en chambre double à Tlemcen ainsi que le transport. Pour déposer sa candidature, il faut dûment compléter le dossier disponible sur le site. Ne pas intégrer de photos à ce stade dans le dossier (uniquement en pièces séparées) et envoyer une fiche d’inscription, CV ainsi que des liens de travaux (cas échéant) à l’adresse suivante : : [email protected] Toutes les infos sont disponibles sur le site Web : : http://www.lagrandemaisondedib.com. Les dossiers doivent être envoyés par mail au plus tard le 25 septembre 2019. Amoureux du cinéma foncez !