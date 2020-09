Cet ouvrage raconte les aventures vécues par un groupe de randonneurs qui marchent chaque samedi à travers les différentes montagnes et villages d'Algérie. Sur leur route, que ce soit des pistes forestières ou des sentiers de chèvres, un intérêt particulier est porté à l'histoire, la culture et aux coutumes de la région concernée. La beauté de la nature est aussi décrite dans cet ouvrage. Chaque lieu, chaque endroit a sa particularité et sa beauté. C'est une passion pour le groupe de découvrir et d'apprendre. Ainsi, l'auteur veut partager avec les lecteurs l'histoire, la culture et les coutumes des différentes régions visitées d'Algérie. Et aussi de faire goûter la beauté des sites aux lecteurs. Pour le groupe, la randonnée est devenue un mode de vie. Les traversées des montagnes et des villages ont créé un lien entre le randonneur et la nature à un tel point qu'il ne peut plus s'abstenir de leur visite hebdomadaire. Cet ouvrage, qui constitue le premier tome, est composé d'une série d'articles sur les explorations de la nature et de l'Histoire en Algérie par ce groupe de randonneurs. Ces articles ont été publiés dans le quotidien national d'information La Cité. Préfacé par Khaled Lemnouer, professeur en retraite, celui-ci écrit à propos d'un agriculteur: «Si un jour tu abandonnes la terre, la terre t'abandonnera à son tour et tu auras ainsi entamé ta perdition.»

Le comportement de l'homme

Et d'indiquer: «Le Tout-Puissant a doté la nature de toutes les richesses vitales, indispensables à l'essor des habitants de la Terre et à la pérennité environnementale de la planète. Or, cette pérennité est sans cesse menacée par l'aveuglement de l'homme, si bien que des pollutions en tous genres générées par cet homo sapiens contemporain ont dénaturé les écosystèmes terrestres, forestiers et aquatiques.

Oui, inconsciemment ou non, le comportement déplorable de l'homme tend à entraîner, tôt ou tard, sa propre perte...» Mais de relever aussi: «Cependant, tout n'est pas perdu, car le réveil salutaire d'une partie de l'humanité (défenseurs de notre monde dont le credo est l'écologie peut permettre la reviviscence de la nature tout en assurant sa protection pour peu que les autorités mondiales prêtent main-forte à ces éco-responsables.

De par le monde, des associations écologiques sont créées en grand nombre. C'est de bon augure. Dans cette catégorie de personnes qui luttent pour préserver notre habitat figurent en bonne place les randonneurs pédestres. En Algérie, ces groupes, amoureux de la nature, foisonnent.».

La nature est raison de vivre

À propos de l'écrivain, Khaled Lemnouer estime que «Achour Zemouri fait partie de cette frange de la population pour laquelle le respect de la nature est une raison de vivre. Avec ses amis randonneurs, depuis plusieurs années, il a sillonné quasiment toute la région de la Kabylie (haute et basse). Après chaque virée, il publie dans la presse un compte rendu détaillé où il décrit la beauté naturelle de notre merveilleuse Kabylie.

Ces récits sont truffés d'informations sur la configuration des sites, sur les us et coutumes des habitants de la région visitée, sur la faune et la flore qui peuplent ces contrées, sur le climat, les cours d'eau...

Mais pas seulement, car l'auteur, retraité et journaliste au quotidien La Cité, s'intéresse également au contexte historique de ces coins de pays. Aussi, tout ce qui a trait aux événements marquants, aux épisodes révolutionnaires, aux phénomènes sociaux, aux légendes rurales... est-il narré avec force détails.».

Aussi, poursuit-il: «Le présent ouvrage de Achour Zemouri est donc une compilation de ces articles bien documentés dont la lecture est une véritable évasion projetée dans l'environnement naturel, attrayant et accueillant de notre terre nourricière. À l'évidence, cette rétrospective des randonnées pédestres effectuées par l'auteur peut constituer un guide pratique pour celles et ceux qui projettent de visiter la Kabylie.

En amoureux de la nature, Achour Zemouri présente ce recueil comme sa modeste contribution à la protection de l'environnement.»