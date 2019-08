L’Institut français d’Alger vous convie jeudi 10 octobre à 19h30 à un concert de musique électro rock transe avec le groupe Bakos campe. Pour réserver, il vous suffit d’écrire à cette adresse : [email protected] Réponses aux réservations : à partir du dimanche 8 septembre Bakos campe son univers autour du feu de la transe. Le duo y installe un véritable laboratoire du tribal. Ingrédients: l’électro, le jazz, le dub, le rock, la world... Un terrain de jeu qui abolit les frontières! À la puissance de leur basse/batterie, les deux compères allient la science des loops et celle de l’improvisation. La transe de Bakos est réconciliatrice, joyeusement écorchée, tellurique et aérienne, sérieusement emplie d’humour. Sur les rives du fleuve Groove, embarquez pour une croisière qui s’amuse et qui danse! Bakos est le «power» duo de Martin Wangermée et Benoît Lugué. Ils travaillent ensemble depuis quelques années et forment notamment la rythmique de Cycles, le groupe de Benoît. La formation est constituée de Benoît Lugué, basse et clavier, ainsi que voix Martin Wangermée à la batterie et Bakos, aux sons électroniques.